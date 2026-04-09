Palihue: la Policía desalojó a una mujer que dice haber sido estafada con la venta de su casa

En medio de una fuerte polémica vecinal, un grupo de policías del Destacamento Palihue llevó adelante por orden judicial el operativo de desalojo de Graciela López, una jubilada de 84 años que vivía en una casa de calle 19 de Mayo al 1200 desde hace casi 50 años.

De acuerdo con lo relatado por sus vecinos, López asegura haber sido estafada por dos personas, que le hicieron firmar documentos que permitieron la venta de la propiedad.

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Según pudo constatar La Nueva. tras realizarse un inventario de todas las pertenencias para concretar el desalojo, la mujer -quien se negaba a abandonar la casa- fue trasladada por Servicios Sociales al Hogar de Naty, ubicado en Zapiola al 800.

En medio del operativo se registraron momentos de tensión entre los vecinos y los supuestos usurpadores, quienes se habrían llevado elementos de valor de la casa.

En el lugar no sólo residía López, sino también una mujer que alquilaba una habitación, y que debió ser retirada del lugar por su hijo.