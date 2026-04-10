Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo y se perderá los próximos partidos

El bahiense Lautaro Martínez se resintió de su lesión muscular en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán, que va puntero en la Serie A.

Así lo adelantó este mediodía la agencia de noticias NA.

"El Toro" viene de anotarle un doblete a la Roma, en la victoria por 5-2 y en lo que había sido su regreso a las canchas después de varias semanas.

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La información que circula en algunos medios es que estará fuera de las canchas por espacio de dos semanas. En principio frente a Como y posteriormente contra Cagliari.

El comunicado de prensa médico indicó: "Lautaro Martínez se sometió hoy a pruebas médicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Los análisis revelaron una leve distensión en el músculo sóleo de su pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado en los próximos días". El problema se localiza, por lo tanto, nuevamente en la pantorrilla, una zona delicada que no admite riesgos.

Si bien el tiempo de recuperación será de entre 15 y 20 días, se esperan actualizaciones más precisas al respecto en los próximos días.