FESIMUBO renovó su conducción y sumó a un dirigente bahiense

El dirigente bahiense Miguel Agüero asumió como secretario general Adjunto de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) durante el acto de asunción realizado en el Teatro Metro de la ciudad de La Plata, que contó con una nutrida presencia de dirigentes gremiales, referentes políticos y trabajadores municipales de toda la provincia.

El actual titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca forma parte de la nueva conducción de la entidad provincial, que desde esta semana encabeza Hernán Doval para el período 2026-2030.

La incorporación de Agüero a la fórmula que lidera Doval representa una presencia destacada de Bahía Blanca dentro de la estructura de conducción de una federación que nuclea a casi un centenar de sindicatos municipales bonaerenses.

“Esta asunción es muy importante, porque es la primera vez que un secretario general adjunto es del interior. Mi rol será caminar más la provincia, porque hay algunos sindicatos que están pidiendo un apoyo o una mirada externa de su gestión. Y en ese sentido, es importante aportar la experiencia nuestra. Por eso digo que este nombramiento posiciona a Bahía Blanca como cabecera a nivel provincial”, señaló Agüero.

El acto marcó, además, un recambio en la conducción de la organización, ya que Doval —referente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda— sucedió al histórico dirigente Rubén “Cholo” García, quien condujo durante años la Federación y dejó un fuerte legado dentro del sindicalismo municipal.

Durante su discurso, el nuevo titular de la FESIMUBO destacó el trabajo realizado por la conducción anterior y reivindicó la construcción colectiva que permitió consolidar a la organización.

“Trabajó y sentó las bases para que tengamos la Federación que tenemos y la presencia de las trabajadoras y trabajadores municipales para poder plantarnos de acá en adelante”, sostuvo Doval en referencia a García.

El dirigente también recordó la lucha que permitió la sanción de la Ley de Paritarias Municipales en la provincia de Buenos Aires.

“La ganamos en la calle y en la lucha con esa construcción que se había generado con la Federación y con 10.000 trabajadores en la puerta de la Legislatura”, afirmó.

En ese contexto, remarcó que los trabajadores municipales demostraron entonces que querían “una federación de pie, que luche y que los defienda, no una que los entrega en cada mesa de la intendencia”.

Críticas a la reforma laboral

En otro tramo de su intervención, Doval cuestionó con dureza la reforma laboral en debate a nivel nacional y advirtió sobre sus consecuencias para el movimiento sindical.

“Hacen una reforma laboral que trata de destruir la actividad sindical porque quieren tierra arrasada, porque si no hay sindicato los derechos que nos saquen ahora no nos los van a devolver nunca más”, expresó.

Además, recordó que los derechos del sector municipal fueron conquistados mediante la organización y la movilización.

“Nosotros tenemos a la política como empleador y todos los derechos que tenemos los luchamos en la calle, nadie nos regaló nada”, señaló.

Doval también reclamó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, la convocatoria al Consejo del Empleo Provincial, un ámbito institucional que permanece paralizado desde hace una década.

“El Consejo no se convoca porque nadie quiere quedar en evidencia, porque si lo convocamos vamos a tener que poner las cosas sobre la mesa”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que existen municipios del conurbano donde los trabajadores perciben salarios básicos de entre 200.000 y 300.000 pesos, una situación que consideró imposible de resolver únicamente desde los sindicatos locales.