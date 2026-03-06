Natación: Agostina Hein tuvo un enorme inicio de temporada en Estados Unidos

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Un gran inicio de temporada concretó la joven nadadora Agostina Hein, al alcanzar la medalla de plata en los 400 metros combinados de la Tyr Pro Series.

En el evento, que se desarrolla en la ciudad de Westmont, Illinois, la argentina frenó los relojes en 4:38.84 y finalizó segunda, solo por detrás de la local Regan Smith (4:35.79), quien fuera siete veces medallista olímpica en Tokio 2020 y París 2024. La tercera, la también estadounidense Emma Weyant, fue bronce en París 2024 (con 4:34.93).

En dicha prueba, Hein se cosagró el año pasado campeona del mundo juvenil, estableciendo el récord sudamericano (4:34.34) y mejorando la marca que le permitió en 2004 ser medallista olímpica a Georgina Bardach (4:37.51). Con ese tiempo, hubiese sido bronce en París 2024.

Previamente, Agos había alcanzado las semifinales de los 100 metros libres con 56.26, cerrando en el 12º puesto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, Macarena Ceballos estuvo muy cerca del podio en los 200 metros pecho, al finalizar cuarta con 2:31.59. Tercera fue la mexicana Melissa Rodriguez (2:31.22), segunda la canadiense Sophie Angus (2:28.29) y ganadora la local y múltiple medallista olímpica Kate Douglass (2:22.01).

La cordobesa también corrió los 100 metros pecho, marcando 1:08.62 en la semi clasificando a la final, prevista para este viernes desde las 21.

Finalmente, Santiago Grassi disputó los 50 metros mariposa y accedió a la final, donde fue 8º con 23.73.

Los tres argentinos volverán a presentarse en diferentes estilos y distancias.

Las siguientes son las agendas, pruebas y posiciones de inscripción de cada uno de los atletas:

Agostina Hein

Viernes 6 - 200m Libre – 1:59.45 - 14°

Sábado 7 - 200m Combinado (2:12.12) - 5°

Sábado 7 - 400m Libre (4:06.96) - 3°

Macarena Ceballos

Viernes 6 - 100m Pecho (final)

Sábado 7 - 50m Pecho (30.56) - 3º

Santiago Grassi

Viernes 6 - 100m Mariposa (51.78) - 6º

Sábado 7 - 50m Libre (22.20) - 13º