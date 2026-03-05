Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

Guerra en Medio Oriente.

Arabia Saudita interceptó misiles tras un ataque con drones a la embajada de EE. UU.

El Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de tres proyectiles de crucero antes de que impactaran en zonas urbanas.

Arabia Saudita es uno de los aliados históricos de Estados Unidos

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó anoche que derribó tres misiles de crucero en las inmediaciones de la ciudad de Al-Kharj, en el sexto día de la guerra en Medio Oriente, iniciada luego de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"Tres misiles de crucero fueron interceptados y destruidos fuera de la ciudad de Al-Kharj", señaló el Ministerio de Defensa en un posteo de la red social X.

Asimismo, y según el comunicado oficial, los sistemas de defensa aérea lograron neutralizar los proyectiles antes de que alcanzaran zonas habitadas o infraestructuras estratégicas en esa ciudad, ubicada a unos 85 kilómetros al sureste de Riyad, la capital.

Este episodio se produjo pocas horas después de un ataque sobre la embajada estadounidense en Arabia Saudita, perpetrado con drones procedentes de Irán, aunque causó daños menores en la sede diplomática.

Arabia es uno de los aliados históricos de Estados Unidos, y por lo tanto está expuesto a cualquier represalia de las fuerzas iraníes, cuyas autoridades ya amenazaron con seguir atacando distintas embajadas del gobierno de Washington, especialmente en la región donde actualmente se desarrolla el conflicto. (NA)

