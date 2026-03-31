Suspensión total de clases en Coronel Rosales; tampoco hay colectivos

El Municipio dispuso hoy suspender el dictado de clases en todos los niveles, en todos los turnos, en todo el distrito de Coronel Rosales.

Es debido a la alerta meteorológica vigente por tormentas, que afecta a toda la región del sudoeste bonaerense.

Según indicaron, la medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Anoche, ya habían anunciado la suspensión del turno matutino, ahora se suman turnos tarde y vespertino.

Agregaron que el Municipio continúa monitoreando la situación de manera permanente e informará oportunamente cualquier actualización.

Colectivos

Esta mañana, calles de diversos sectores de la ciudad quedaron intransitables por la acumulación de agua, tras las intensas precipitaciones de la madrugada.

Por ese motivo, los colectivos del sistema de transporte público de pasajeros suspendieron sus recorridos.

En tanto, los micros de la línea 319 que une Punta Alta y Bahía Blanca cambiaron parte de su itinerario. Partiendo de la ciudad, transitarán por Mitre, Humberto, 12 de Mayo y avenida Colón hasta tomar su ruta habitual. Y para las unidades que ingresan a la ciudad, lo harán por avenida Colón, San Martín, Buchardo y Pellegrini.

Asimismo, el Municipio decidió cerrar sus puertas por hoy debido a la alerta meteorológica vigente "y con el objetivo de preservar al personal administrativo y destinar los recursos disponibles a las áreas de prevención y asistencia en la vía pública".

Desde la comuna recordaron además los números de emergencia disponibles:

- Defensa Civil: 103 o 2932-617541

- Bomberos Voluntarios: 100 o 421111

- Hospital Municipal: 107

- Policía: 101 o 421444

- Guardia de la Cooperativa Eléctrica: 0800-222-2371 (opción 3) / 422035

Finalmente, recomendaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones.