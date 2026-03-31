Cambio de último momento: se retrasó el inicio del amistoso entre la Selección argentina y Zambia

El partido exhibición entre la Selección argentina y su par de Zambia sufrió un pequeño cambio en su horario, por lo que iniciará unos minutos más tarde.

El encuentro originalmente estaba programado para iniciar a las 20:15, aunque por motivos aún desconocidos se retrasó para las 20.30.

El partido frente a Zambia será el último de la Selección argentina antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el 11 de junio.

En la previa de este enfrentamiento, los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron este viernes 2-1 a su par de Mauritania y el flojo nivel que demostraron principalmente en el segundo tiempo dejó una gran preocupación.

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Una vez finalizado el partido con Zambia, habrá un show musical con Rodrigo Tapari, Los Totota, Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando del Charco.

Pese a ser el último partido de la Selección antes del Mundial y posiblemente la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino, aún quedan entradas disponibles que van desde los 90 mil hasta los 490 mil pesos.