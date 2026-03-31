Repechajes: Italia va por la clasificación al Mundial en Bosnia

Será redención o abismo para la tetracampeona mundial Italia cuando esta tarde visite a Bosnia, en el cotejo Repechaje por uno de los últimos boletos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

No hay margen de error para la Azzurra de Genaro Gatusso y se juega todo en el vetusto y caliente estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.

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Por su parte, la selección liderada por Edin Dzeko tiene la esperanza de dar el gran batacazo y jugar su segundo Mundial, ya que sólo estuvo en la cita de Brasil 2014 cuando fue rival de la Argentina.

El cotejo se jugará a las 15.45 de nuestro país y en Italia sería inicial Mateo Retegui.

La Azzurra viene de vencer en casa a Irlanda del Norte 2 a 0, mientras que Bosnia superó por penales a Gales como visitante tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

En los otros cruces, el sorprendente Kosovo --eliminó a Eslovaquía como huésped-- esperará por el favorito Turquía, Suecia será anfitrión de Polonia en un duelo que promete ser equilibrado y República Checa recibirá a Dinamarca.

En tanto, a las 18, chocarán en México las selecciones de República Democrática del Congo y Jamaica.

Finalmente, a la medianoche argentina, Bolivia irá por el pasaje ante Irak, partido que también se jugará en sueño azteca.

La selección sudamericana viene de vencer a Surinam 2 a 1 tras remontar el resultado y quiere volver al Mundial tras su participación en 1994.