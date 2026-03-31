Medio Oriente: China y Pakistán presentaron propuestas para restaurar la paz

China y Pakistán presentaron cinco propuestas para restaurar la paz y la estabilidad en la región del Golfo y Medio Oriente durante las conversaciones sostenidas hoy en Pekín entre el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el vice primer ministro y canciller paquistaní, Mohammad Ishaq Dar.

Las propuestas consisten en el cese inmediato de las hostilidades, el inicio de conversaciones de paz lo antes posible, la garantía de la seguridad de los objetivos no militares, la protección de la seguridad de la navegación y la salvaguardia de la primacía de la Carta de la ONU.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo conversaciones este martes en Pekín con el vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, sobre la situación en Irán.

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Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, también tiene previsto intercambiar opiniones con Dar acerca de otros asuntos internacionales y regionales de interés común, informó Xinhua.

Contactos oficiales

Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Pakistán fortalecerán la comunicación y la coordinación estratégicas sobre la situación en Irán y otros asuntos internacionales y regionales de interés común, había adelantado este martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning.

Ambas partes harán nuevos esfuerzos para promover la paz, poner fin a los conflictos y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, comentó Mao en una conferencia de prensa habitual al ser preguntada sobre la llegada a China del vice primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, prevista para el mismo martes. (NA)