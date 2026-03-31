Tercera fecha de la LBB Plata: empieza con cuatro invictos, ¿cuántos quedarán al final, uno, dos o tres?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una atractiva fecha se disputará, desde las 21 (menos un partido), por la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El principal encuentro lo protagonizarán los invictos Velocidad y Altense, en el Pedro Sánchez.

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9 de Julio, otro de los imbatidos, visitará al complicado Ateneo y Sportivo Bahiense, que tampoco conoce la derrota, esperará (a las 21.30) por el serio candidato San Lorenzo.

Completando la programación, se medirán Argentino-Bahía Basket (en Olimpo), Comercial-Espora y La Falda-El Nacional.

Velocidad-Altense

Los dos festejaron hasta el momento. El azulgrana venció a Bahía Basket y El Nacional, mientras que los puntaltenses superaron a Ateneo y Comercial.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Novedades: en el local continúa afuera Pablo Pollio y el verde está completo.

Ateneo-9 de Julio

9 de Julio tendrá una dura prueba en Punta Alta, frente al prolijo Ateneo. El local perdió ante Altense y se recuperó frente a Espora. Mientras que el albiazul dejó a dos complicados en el camino: San Lorenzo y Argentino.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.⁩

Novedades: los dos están completos.

Sportivo Bahiense-San Lorenzo

Sportivo, que llega invicto, tendrá una verdadera prueba frente a San Lorenzo, que se armó para ascender.

El tricolor metió las dos primeras frente a Bahía Basket y La Falda, mientras que la visita cayó ante 9 y se levantó contra Bahía Basket.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Emanuel Sanchez, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local no juega Bruno Guaglianone (esguinzado) y en la visita están todos.

Argentino-Bahía Basket

Argentino y Bahía Basket vuelven a enfrentarse en Olimpo, como en aquellas finales por el ascenso de 2019.

El cambio de localía se debe a que celeste aún tiene su gimnasio en obra.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Horacio Sedán, Néstor⁩ Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el local no hay bajas y la visita sigue sin Bruno Gigliotti (de viaje) y Bautista Kiessling (lesionado).

Comercial-Espora

Comercial recibe a Espora buscando volver a la victoria, tras caer ante Altense. Los puntaltenses, en tanto, aún no pudieron ganar.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Fabrizio Rey.

Novedades: en el portuario falta su tirador, Federico Lambrecht (de viaje), mientras que Franco Cardone sufrió un fuerte golpe en una rodilla, aunque probablemente juegue. La visita, en tanto, está completa.

La Falda-El Nacional

La Falda y El Nacional, uno de los dos conseguirá la primera victoria, tras las dos derrotas iniciales.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en el local regresa Germán Fernández Vita (estaba de viaje) y en la visita podría jugar su último partido Fausto Vasconcello (se radicará en Roca por motivos laborales).

Posiciones

1º) 9 de Julio, 4 puntos (2-0)

1º) Altense, 4 (2-0)

1º) Velocidad, 4 (2-0)

1º) Sportivo, 4 (2-0)

5º) Argentino, 3 (1-1)

5º) Comercial, 3 (1-1)

5º) San Lorenzo, 3 (1-1)

5º) Ateneo, 3 (1-1)

9º) Bahía Basket, 2 (0-2)

9º) El Nacional, 2 (0-2)

9º) Espora, 2 (0-2)

9º) La Falda, 2 (0-2)