Facundo Tello se lesionó en pleno partido y no pudo seguir dirigiendo: Congo se clasificó al Mundial

El árbitro bahiense Facundo Tello sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el partido por el Repechaje al Mundial, entre la República Democrática del Congo y Jamaica, que se disputó en Estadio AKRON en México.

El referí de nuestra ciudad debió dejar el campo de juego a los 113 minutos, con muestras de dolor en su pierna izquierda, y fue reemplazado por Darío Herrera.

Aunque pudo abandonar el campo por sus propios medios, se lo vio con muestras de dolor y mucha bronca.

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Facu es uno de los grandes candidatos a dirigir en la próxima cita mundialista.

Finalmente, el equipo africano se impuso por 1 a 0 y se clasificó al Mundial.

El gol del triunfo lo anotó Axel Tuanzebe, al minuto 100 del partido.

En la cita Máxima, Congo ocupará el Grupo K junto a Portgual, Colombia y Uzbekistán.