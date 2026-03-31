Se abre el registro para conductores de plataformas digitales

El Municipio de Bahía Blanca informó que a partir de mañana, miércoles 1° de abril, estará disponible el registro digital para conductores de plataformas digitales.

El trámite, que es totalmente gratuito, debe realizarse en la aplicación móvil MiBahía, sistema simple y trazable.

Cómo inscribirse

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En el menú se debe seleccionar "REGISTRO DE CONDUCTORES DE PLATAFORMAS DIGITALES", y se redireccionará a "Mis roles de ciudadano".

Dentro de la opción "nuevo conductor", se debe seguir estos 3 pasos:

1 Cargar fotos de la DNI y Licencia de Conducir (más el número y categoría)

2 Asociar vehículos (patente, año, marca/modelo, fotos de la cédula y del vehículo; datos de la póliza y del propietario)

3 Seleccionar las plataformas sobre las que operas

Una vez aprobado el trámite, la autorización aparecerá en el perfil.

La normativa vigente desde 2020, sólo ofrecía duras sanciones a quienes trabajaban medio de estas plataformas. Por el contrario, la actual reglamentación reconoce que “la economía de plataformas genera oportunidades de obtención de ingresos para las familias en un contexto de dificultades para el acceso al trabajo formal y frente al incremento del pluriempleo en el marco de la actual crisis económica”.

Es por esto que, a partir de la ordenanza sancionada en noviembre del 2025 y de esta nueva reglamentación, el Municipio de Bahía Blanca habilita, ordena y da reglas claras para quienes quieran trabajar mediante la utilización de plataformas o aplicaciones de transporte de pasajero.