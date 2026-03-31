El Kun Agüero sufrió una grave lesión jugando para el Senior de Independiente

Sergio “Kun” Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

El ex jugador del ´Rojo´ tuvo que retirarse con ayuda de sus colegas tras sufrir un dicha lesión en un partido entre Independiente y River en el Senior.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del equipo de veteranos del club de Avellaneda: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior".

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El propio Agüero dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: "Seguramente hay que operar, no queda otra". Además, agradeció el apoyo de sus compañeros y de los jugadores rivales que se solidarizaron tras el incidente.

La lesión se produjo de forma fortuita cuando el delantero intentaba controlar un pase y cayó al césped sin que mediara contacto con un adversario.