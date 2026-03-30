Liga de Dorrego: otra goleada de Monte, en una fecha cargada de goles

Si no es 5 no vale. Esa parece ser al premisa de Atlético Monte Hermoso, que venía de vapulear a SUPA 5 a 0 y el domingo volvió a golear, esta vez 5 a 1 a Pelota de Coronel Pringles, en el marco de la 2ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70º aniversario del Club Villa Rosas en la Liga de Coronel Dorrego.

El campeón defensor tiene puntaje ideal junto a Independiente de Dorrego, Independiente de Pringles, Almaceneros y Suteryh.

Resultados:

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Atlético Monte Hermoso: 5 (M. Martín --2--, B. Fernández --2-- y Ortíz), Pelota 1 (Brandon Vázquez).

Progreso de Guisasola 2 (Sanhueza y Albizu), Suteryh 3 (Miller --2-- y C. Folasco).

San Martín CD 0, Independiente CD 1 (B. Masciale).

Atlético Ventana 0, Alumni CP 0.

(Foto: www.deportornquist.com.ar).

Independiente CP 5 (Barrios --2--, Acosta, Moris y Montenegro), Esperanza 0.

Porteño 3 (Capelletti, N. Restivo y Vieyra de Souza), SUPA 2 (Y. Sabanés --2--).

Ferroviario 5 (G. Crisci --2--, A. Rodríguez, G. Lombardelli Brussa y L. Codagnone), Divisorio CP 0.

Posiciones:

Independiente CP, Atlético Monte Hermoso, Almaceneros, Suteryh e Independiente CD, 6 puntos; Alumni, 4; Ferroviario, Porteño, Villa Rosa, San Martín, 3; Atletico Ventana, 1; Progreso, Divisorio, SUPA, Club de Pelota y Esperanza, sin unidades.

Lo que viene (3ª fecha):

Alumni-Almaceneros, Divisorio--Ventana, Villa Rosa--Independiente CP, Esperanza--Atlético Monte Hermoso, Club de Pelota--Porteño, SUPA--Progreso, Suteryh--Independiente CD y San Martín--Ferroviario.