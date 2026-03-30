Lionel Scaloni confirmó a Messi como titular ante Zambia

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que tiene "bastante clara" la lista para el Mundial y confirmó que Lionel Messi será titular en el amistoso de este martes frente a Zambia, en La Bombonera, que será el último del conjunto nacional en esta fecha FIFA.

El encuentro, que está programado para las 20.15, se llevará a cabo en La Bombonera y se podrá ver a través de Telefe y DSports.

En la conferencia de prensa que brindó este lunes, el técnico fue bastante claro:

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"La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas", advirtió.

Además, el DT de 47 años reconoció que, más allá de los nombres nuevos que aparecieron en la última convocatoria, los que formaron parte de todo el ciclo corren con ventaja:

"Todos sabemos lo que significa jugar los últimos partidos, los que llevan tiempo con nosotros cuentan con ventaja porque los conocemos".

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”. (NA/TyC Sports).