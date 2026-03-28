Acto por los 44 años de la Operación Rosario

La Municipalidad de Coronel Rosales, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas llevaron a cabo hoy el acto conmemorativo por el 44 aniversario de la Operación Rosario.

El encuentro se desarrolló en el monumento a Malvinas, lindante al sector de juegos de la estación marítima.

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Resultó un significativo evento para rendir homenaje a los héroes y reafirmar la memoria y el compromiso con la Soberanía Nacional.