Acto por los 44 años de la Operación Rosario
Se llevó adelante en el sector de juegos de Puerto Rosales.
La Municipalidad de Coronel Rosales, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas llevaron a cabo hoy el acto conmemorativo por el 44 aniversario de la Operación Rosario.
El encuentro se desarrolló en el monumento a Malvinas, lindante al sector de juegos de la estación marítima.
Resultó un significativo evento para rendir homenaje a los héroes y reafirmar la memoria y el compromiso con la Soberanía Nacional.