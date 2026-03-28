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Fórmula 1.

Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora se larga el Gran Premio de Japón

El argentino comenzará en el 15° puesto.

Foto: NA.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un gran desafío por delante este domingo, cuando participe en la carrera del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Suzuka, que cuenta con una extensión de 5,807 kilómetros y se caracteriza por sus curvas sinuosas, para un total de 18. La largada está prevista para las 2, hora de nuestro país, y se podrá ver por Fox Sports, Disney+ y F1TV.

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Colapinto, que viene de protagonizar una muy buena actuación en China, donde cruzó la bandera a cuadros en el décimo puesto y sumó un punto, largará 15° después de su discreta clasificación. El primer lugar de la grilla lo ocupará Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Pierrre Gasly -compañero de Colapinto- se ubicó en el 7º.

Colapinto deberá protagonizar una nueva actuación destacada en el Circuito de Suzuka si quiere volver a puntuar. La clave estará en la largada, donde se viene luciendo esta temporada, mientras que después deberá esperar que la estrategia sea la acertada y que la suerte lo acompañe con algún safety car en un momento oportuno. (NA)

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