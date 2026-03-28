Colapinto en la Fórmula 1: a qué hora se larga el Gran Premio de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un gran desafío por delante este domingo, cuando participe en la carrera del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Suzuka, que cuenta con una extensión de 5,807 kilómetros y se caracteriza por sus curvas sinuosas, para un total de 18. La largada está prevista para las 2, hora de nuestro país, y se podrá ver por Fox Sports, Disney+ y F1TV.

Colapinto, que viene de protagonizar una muy buena actuación en China, donde cruzó la bandera a cuadros en el décimo puesto y sumó un punto, largará 15° después de su discreta clasificación. El primer lugar de la grilla lo ocupará Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Pierrre Gasly -compañero de Colapinto- se ubicó en el 7º.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Colapinto deberá protagonizar una nueva actuación destacada en el Circuito de Suzuka si quiere volver a puntuar. La clave estará en la largada, donde se viene luciendo esta temporada, mientras que después deberá esperar que la estrategia sea la acertada y que la suerte lo acompañe con algún safety car en un momento oportuno. (NA)