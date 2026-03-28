Milei lanzó un mensaje enigmático y habló de “alegrías” que acercan al país a ser potencia

El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales un día después del fallo de la justicia estadounidense por YPF que evitó al país el pago de más de 16.000 millones de dólares. El mandatario volvió a referirse al denominado “principio de revelación” y afirmó que cada jornada le trae nuevas “alegrías”.

“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal.

El concepto al que aludió el Presidente es utilizado con frecuencia en sus intervenciones públicas y hace referencia, según su propia definición, a situaciones en las que determinados acontecimientos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.

El mensaje se difundió luego del fallo vinculado a la reestatización de YPF, decisión judicial que fue interpretada por distintos sectores como un alivio financiero significativo para la Argentina y que reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de las gestiones pasadas y la estrategia jurídica sostenida por el Estado. (N/A)