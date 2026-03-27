El balance de Colapinto tras sus primeras prácticas libres en Japón: “Tenemos detalles que revisar y corregir”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) hizo un balance luego de las primeras dos prácticas libres en el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, y reconoció que “tenemos detalles que revisar y corregir”.

“En general, ha sido un día de entrenamiento complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”, comenzó Colapinto, que finalizó 16° en la primera sesión de entrenamientos y 17° en la segunda.

A su vez, detalló que a medida que pudo acumular confianza a medida que giraba en el mítico Circuito de Suzuka: “Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad".

Con respecto a la práctica libre 2, que se desarrolló entre las 3 y las 4 de la madrugada de este viernes (hora de Argentina), Colapinto analizó: “Fue similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”.

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Pese a que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, esta edición es la primera en la que Colapinto compite en el Gran Premio de Japón, ya que tanto en 2024 como en 2025 subió a la categoría reina del automovilismo cuando dicho GP ya había pasado en el calendario.

La actividad de Colapinto en el GP de Japón continuará este viernes por la noche, con la tercera y última práctica libre (desde las 23.30 hora de nuestro país), mientras que a las 3 de este sábado será la clasificación. (NA).