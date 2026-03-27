Mendoza: “Se pierde mano de obra calificada y ahora quieren vender las propiedades”

Pablo Mendoza, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en Punta Alta, se reunió con el jefe del Arsenal Puerto Belgrano, donde se analizó la situación de los empleados civiles de la Armada.

“Cuando nos sentamos a hablar, abordamos diferentes temas y tratamos de buscar caminos para traccionar juntos en procura de recategorizar al personal civil, y nos damos cuenta que estamos cada vez más cerca de que se produzca un quiebre en el sistema operativo del Arsenal”.

El dirigente gremial sostuvo que “ello ocurre porque se van muchos trabajadores por los bajos salarios a lo que se suman las bajas vegetativas. Entonces nos estamos quedando sin mano de obra calificada, que será muy difícil de reemplazar”.

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“Los empleados del Arsenal saben lo que se demora en aprender un oficio y conocer todo lo referente a la industria naval militar. Por ello, entendemos que la situación es extrema y muy triste porque si llega 'a caer' el Arsenal Naval, nos preguntamos qué pasará en nuestra ciudad de Punta Alta”.

Aclaró que no solo por los bajos sueldos presenta la renuncia el personal civil, sino que también lo hace el personal militar. “Son trabajadores con familias a cargo y están en la línea de pobreza e indigencia. El combo explosivo de no tener un salario digno, una obra social y no contar con posibilidades de crecer económica y profesionalmente, provoca que la gente busque otros horizontes”.

“Esto es lo más lógico del sistema. Lo que ocurre es que nos planteamos qué vamos a esperar, una solución a corto plazo tapando el solo con las manos o una solución profunda donde tengamos 100 años más de Armada, Puerto Belgrano y producción para la Defensa”.

Y agregó: “Lo que se está haciendo ahora es corto y no llega a cubrir las expectativas. Hay que ir más hacia el fondo. Si las partes no empujamos todas juntas y estamos en el mismo barco, es muy difícil poder reemplazar la muerte anunciada de un Arsenal. Está muy complicada la situación”.

IOSFA/OSFA

Sobre la obra social, Mendoza expresó que “sigue sin aparecer la plata (de la deuda millonaria de 250 mil millones de pesos). El próximo mes, habrá una marcha, en el nivel central, para reclamar que se restablezcan los servicios en todo el país”.

“No hay OSFA en ningún lado y la gente sigue estando a la deriva en el sistema de salud”.

A esto -continuó el gremialista- hay que sumarle que “estamos en contra del vaciamiento de la obra social, a partir de las novedades en torno a la venta de inmuebles. Por tal motivo, la ATE se pronunció en estado de alerta y asamblea permanente”.

El gobierno puso en revisión 44 inmuebles de todo el país que estaban bajo la esfera de IOSFA y que podrían estar cerca de ser vendidos.

Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, ubicados en puntos estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata , Córdoba y la Patagonia. También figura la Delegación de Coordinación Sur y de la Auditoría de Facturación de Prestaciones Regional Sur, en Roca 129, de Bahía Blanca.