Quisieron pararlo en un control, se fue y le encontraron una moto robada

Personal policial de Punta Alta aprehendió anoche a un joven con antecedentes delictivos acusado de tener una moto robada y autopartes.

Según informaron desde la comisaría local, se trata de Rodrigo Volpe (25 años), quien desobedeció una orden de alto durante un procedimiento realizado en calle Formosa al 200.

Agregaron que efectivos del Gabinete Técnico Operativo y de la Estación Policial Comunal interceptaron al sospechoso luego de que ingresara a un domicilio y lo redujeron en el patio.

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En el lugar se secuestró una moto KTM Duke 200 sin patente, con numeración de motor adulterada y pedido de secuestro activo por un hurto registrado en diciembre de 2025.

Además, se hallaron autopartes en una mochila cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Volpe quedó imputado por encubrimiento, además de quedar vinculado a investigaciones por averiguación de procedencia. Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

De acuerdo con registros periodísticos propios, hace menos un año lo detuvieron acusado de participar en varios robos en el barrio Laura, además de secuestrar diversos elementos. Además, tiene otro antecedente por intentar sustraer las ruedas de un auto estacionado en la calle.