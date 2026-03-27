LBB Plata: 9 de Julio-Argentino y Altense-Comercial, los cruces destacados de la segunda fecha

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En forma íntegra se disputa esta noche, desde las 21, la segunda fecha de Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Los dos partidos destacados, de los seis que se disputan, los protagonizan 9 de Julio-Argentino y Altense-Comercial, cuatro de los ganadores en el debut.

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En tanto, hay dos encuentros entre uno que viene de ganar y otro que perdió: La Falda-Sportivo y El Nacional-Velocidad.

Mientras que buscando la primera victoria se enfrentan Espora-Ateneo y San Lorenzo-Bahía Basket.

9 de Julio-Argentino

En choque de candidatos, 9 de Julio viene de ganarle como visitante a San Lorenzo, 55 a 51. Mientras que Argentino derrotó a Espora, en cancha de Pacífico, 73 a 68.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Emanuel Sanchez, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: los dos planteles están completos.

Altense-Comercial

Altense derrotó en el debut a Ateneo, 67 a 66, de visita. Mientras que Comercial, en su regreso al Osvaldo Giorgetti, le ganó a El Nacional, 76 a 68.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Lucas Andrés y Leonardo Bressan⁩.⁩

Novedades: los dos planteles se presentan con todos sus jugadores.

La Falda-Sportivo

La Falda cedió de visitante ante Velocidad, 77 a 54 y Sportivo derrotó en su escenario a Bahía Basket, 81 a 68.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en La Falda, que estrena su flamante parquet, no juega Germán Fernández Vita (viaje) y se activa Agustín Viñuela. La visita, en tanto, tiene plantel completo.

El Nacional-Velocidad

El Nacional perdió de visitante ante Comercial, 76 a 68 y Velocidad le ganó a La Falda, 77 a 54.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Alexia González.

Novedades: en el celeste juega su último partido Fausto Vasconcello y en el azulgrana se cambia Ramiro Ayala (regresó del work and travel) y Pablo Pollio continúa recuperándose de la lesión en un tobillo.

Espora-Ateneo

Espora cayó frente a Argentino, en Pacífico, 73 a 68 y Ateneo perdió de local con Altense, 67 a 66.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.⁩

Novedades: en Espora podría debutar Mateo Achor, quien cumplió la fecha de suspensión aunque tiene un cuadro gripal.

San Lorenzo-Bahía Basket

San Lorenzo cedió frente a 9 de Julio, 55 a 51 y Bahía no pudo frente a Sportivo, 77-54.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.

Novedades: en Sanlo está en duda Lautaro Fernetich, con una erupción alérgica. En Bahía debuta Antuan Durand, mientras que continúan afuera Bruno Gigliotti (viaje) y Bautista Kiessling (lesionado).