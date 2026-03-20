LBB Plata: 9 de Julio metió primera, en una fecha con dos ganadores visitantes y cuatro locales

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Dos victorias visitantes y cuatro locales se registraron en el inico de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata (ex Segunda), que lleva el nombre Carlos Spaccesi.

En el partido destacado de la jornada y que involucró a dos de los firmes candidatos, 9 de Julio superó como visitante a San Lorenzo, por 55 a 51.

En otro de los juegos con dos firmes protagonistas y ambos puntaltenses, Altense se llevó la victoria de cancha de Ateneo, 67 a 66.

Sportivo Bahiense, por su parte, en el Eladio Santos derrotó a Bahía Basket, por 81 a 63.

Por su parte Comercial, en el estreno del renovado Osvaldo Giorgetti, venció a El Nacional, por 76 a 68.

Argentino, que hizo las veces de local en Pacífico, le ganó a Espora, por 73 a 68.

Mientras que Velocidad, en su escenario, superó a La Falda, por 77 a 54.

El próxima viernes se medirán, por la segund fecha, Altense-Comercial, Espora-Ateneo, La Falda-Sportivo, 9 de Julio-Argentino, El Nacional-Velocidad y Bahía Basket-San Lorenzo.

San Lorenzo 51, 9 de Julio 55

San Lorenzo (51): R. Aguirre (2), J.I. De Pástena, L. Fernetich (12), S. Calvo, J. Coria (19), fi; N. Herbik (2), J.P. Fuentes (2), F. Mariezcurrena (12), J.N. Diez (2), S. Seewald y M. Martínez. DT: Sebastián Aleksoski.

9 de Julio (55): A. Pena (3), R. Blanco (7), M. Costa (3), L. Vecchi (13), F. Escobar (8), fi; B. Rodríguez (4), L. Lucchetti (13), S. Villegas (3), A. Osinaga, A. Flores (1) y L. D'Amaro. DT: Julián Turcato.

Cuartos: San Lorenzo, 18-11; 26-31 y 38-46.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Ateneo 66, Altense 67

Ateneo (66): M. Leiva (7), F. Percello (6), B. Sacomani (7), G. Mallemaci (14), D. Ezcurra (19), fi; N. Bejarano (6), T. Gómez Lepez (3), J. Margiotta, L. Gómez (4) y T. Pozzi. DT: Alexis Amarfil.

Altense (67): M. Ortega (10), L. Jaimes (8), N. Zanabria (14), B. Baier (4), B. D'Amico (1), fi; A. Lera (8), J.M. Bicondoa (3), E. Pordomingo (8), N. Altamirano (9), J. Gómez (2) y M. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Ateneo, 16-11; 28-26 y 47-44.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Cancha: Luiz Polizzi (Ateneo).

Sportivo 81, Bahía Basket 63

Sportivo (81): M. Boccatonda (15), G. Martínez (24), U. Montes (12), E. Miguel (4), M. Ayala (17), fi; G. Stach, A. Amore (6), J. Tuero (3), L. Spinaci, T. Boubeé, B. Guaglianone y M. Rosso. DT: Miguel Loffredo.

Bahía Basket (63): F. Salce (9), E. Jaime (16), E. Kloster (9), M. Morando (4), S. Ponzoni (8), fi; J.C. Mambretti (10), J.M. Vázquez, E. Zadonadi (2), S. Russi (2) y N. Costa (3). DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Sportivo, 24-15; 35-28 y 55-40.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera y Fabrizio Rey.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Comercial 76, El Nacional 68

Comercial (76): S. Bussetti (17), F. Lambrecht (16), M. Maina (9), F. Cardone (8), M. Álvarez (8), fi; J.C. Iturbide (8), L. Orellano (5), G. Barcala (3) y R. Lorenzo (2). DT: Gustavo Candia.

El Nacional (68): F. Dulsan (22), R. Arce (9), A. Catalán (9), I. Errazu (13), M. Cruglak (8), fi; F. Vasconcello (5), O. Rayes, A. Ferreyra (2), S. Marzialetti, M. Gil y V. Díaz. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Comercial, 24-27; 40-38 y 54-50.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Argentino 73, Espora 68

Argentino (73): J.P. Paronetto (13), J.C. Reschini (16), B. Ugolini (2), F. Malmesi (8), M. Montanaro (2), fi; G. Parrotta (3), S. Boyé (7), N. Antonelli (8), J. Gonzalía (3), A. Puentes (7), S. Suanez (4) y F. Durando. DT: Andrés Iannamico.

Espora (68): M. Pascual, N. Cornago (11), L. Ruiz (10), T. Galant (19), J.I. Schiebelbein (4), fi; J.M. Coronel (4), A. Miguez (8) y M. Véliz (12). DT: Juan Gilberto Soldini.

Cuartos: Argentino, 26-17; 43-32 y 58-52.

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Velocidad 77, La Falda 54

Velocidad (77): S. Dutari (23), S. Ferrari (12), A. Calderone (5), B. Mandolesi (4), A. Icasto (14), fi; G. Berdini (3), F. Berdini, V. Périga (4), B. Aceituno (9), S. Albizua (3) y J. Barco. DT: Alan Rava.

La Falda (54): G. Fernández Vita (4), B. Jaratz (13), I. Piriz (14), M. Cuchetti (2), I. Frisón (13), fi; F. Riccio (2), G. Cuchereno, P. Amigo, B. Mangiapane (6), J.P. Troja y T. Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Velocidad, 26-7; 45-24 y 65-38.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Leonardo Bressan.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).