Scaloni, autocrítico tras la victoria de Argentina ante Mauritania: “No hicimos un buen partido”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico y aseguró que “no hicieron un buen partido” tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso internacional llevado a cabo en La Bombonera.

El entrenador albiceleste brindó declaraciones en la conferencia de prensa luego del encuentro y se refirió al flojo desempeño de sus dirigidos ante el combinado árabe.

“Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, comenzó el DT campeón del mundo.

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Scaloni señaló que se sacan muchísimas conclusiones de este partido.

"Hoy el equipo no estuvo bien. Hay que decirlo y corregir. Preocupación, en sí, no tengo. Hay cosas para corregir, como siempre, y es mejor que pasen ahora", apuntó.

"A veces puede ser que cuando probamos alguna cosa diferente puede llegarse a resentir el funcionamiento, sobre todo si no hay mucho tiempo".

También respaldó el trabajo de los jugadores que se van mostrando.

"A todos los chicos que pudimos ver han aportado lo suyo, pero cuando un partido se torna complicado es más difícil. Vimos un rato de nuestros rivales del Mundial. Como todos, son duros, porque además juegan al 100 por cien y un torneo así se decide por pequeñas cosas. Por suerte ya vamos advertidos teniendo la experiencia del debut en el Mundial pasado", aseguró.

Y cerró con la lesión de Panichelli.

"Lo de ayer fue muy triste, lo de Joaquín (Panichelli); se estaba entrenando de una manera increíble. Le mando un fuerte abrazo y también a Juan (Foyth) que son chicos increíbles".