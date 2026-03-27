La confirmación de AFA y la dura carta del jugador de la Selección que se rompió los ligamentos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el delantero Joaquín Panichelli sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas, por lo que se perderá el Mundial 2026 y, además, estará varios meses fuera de las canchas.

“Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, fue el mensaje que compartió la AFA en su comunicado oficial.

El delantero que se desempeña en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia sufrió la grave lesión mientras entrenaba con la Selección argentina, donde se preparaba para tener una oportunidad en los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

Esta lesión deja a Panichelli sin chances de llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que iniciará el próximo 11 de junio y además se perderá lo que resta de la temporada con su equipo, ya que este tipo de lesiones requieren de una recuperación de entre seis y nueve meses.

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Panichelli estaba teniendo una gran temporada con Racing de Estrasburgo e incluso era el máximo goleador de la temporada en la Ligue 1 con 16 anotaciones.

*"Esto no se lo merece nadie"

Tras confirmarse la triste noticia, el delantero argentino realizó una dura publicación en su cuenta de Instagram.