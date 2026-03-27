Messi, el gran ausente: el 11 titular de la Selección argentina para el amistoso con Mauritania

La selección argentina de fútbol se enfrentará esta noche con su par de Mauritania, en el que será su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni solo mantendría tres incógnitas en el 11 titular.

Dos de ellas están en la defensa, ya que todavía no está confirmado si el lateral izquierdo será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico y si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta acompañarán a Cristian “Cuti” Romero. Por otra parte, el lateral derecho será Nahuel Molina, quien viene de hacer golazos en el Atlético Madrid de España.

La última incógnita se presenta en el mediocampo, donde Nicolás González y Thiago Almada pelean por una posición. Los que ya tendrían su lugar asegurado son Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

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Por último, en la delantera todo indica que dirán presente Nico Paz y Julián Álvarez.

De esta manera, los grandes ausentes serán Lionel Messi, que casi con total certeza ingresará desde el banco de suplentes, y el mediocampista Rodrigo de Paul, quien se perderá ambos partidos de esta ventana internacional por una lesión muscular. (NA).