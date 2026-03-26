Día y horario confirmado para el Superclásico del fútbol argentino
River y Boca chocarán en el Monumental en el duelo destacado de la fecha 15 del Torneo Apertura. La Liga Profesional dio a conocer el calendario de las siguientes cuatro jornadas.
El Torneo Apertura entró en tramo definitorio y este jueves la Liga Profesional dio a conocer la programación de las fechas 13, 14, 15 y 16.
De esta forma, se confirmó que el Superclásico entre River y Boca se disputará el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.
La actividad post fecha FIFA se retomará este miércoles 1 de abril con el duelo entre Lanús y Platense. Luego de esta seguidilla solo restará la jornada 9, pendiente en su momento por el paro en el fútbol argentino.
Fecha 13
Miércoles 1 de abril
20.00 Lanús-Platense
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central-Sarmiento
17.30 Tigre-Ind. Rivadavia Mza.
20.30 Talleres-Boca
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.)-Vélez
17.15 Unión-Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo-Estudiantes
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi-Estudiantes (Río Cuarto)
17.30 Independiente-Racing
21.00 Rosario Central-Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia-Huracán
18.00 River-Belgrano
20.30 Central Córdoba-Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos-Banfield
21.15 Instituto-Defensa y Justicia
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra-Instituto
17.15 Estudiantes-Unión
17.15 Ind. Rivadavia Mza.-Argentinos
19.30 Boca-Independiente
21.45 Estudiantes (Río Cuarto)-Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s-San Lorenzo
15.00 Platense-Gimnasia (Mza.)
17.30 Atlético Tucumán-Tigre
17.30 Huracán-Rosario Central
20.00 Racing-River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento-Gimnasia
16.30 Defensa y Justicia-Talleres
19.00 Lanús-Banfield
21.30 Vélez-Central Córdoba
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión-Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia-Estudiantes (Río Cuarto)
17.15 Instituto-Estudiantes
19.30 Independiente-Defensa y Justicia
21.45 Argentinos-Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi-Racing
17.00 River-Boca
20.30 Rosario Central-Sarmiento
20.30 Talleres-Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central-Belgrano
17.15 Central Córdob-Platense
17.15 Banfield-Ind. Rivadavia Mza.
19.30 San Lorenzo-Vélez
21.45 Gimnasia (Mza.)-Lanús
21.45 Tigre-Huracán
Fecha 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia-Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra-Independiente
19.15 Estudiantes (Río Cuarto)-Rosario Central
19.15 Lanús-Central Córdoba
21.30 Racing-Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense-San Lorenzo
17.00 Estudiantes-Talleres
19.15 Sarmiento-Tigre
21.30 River-Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza.-Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s-Instituto
17.30 Belgrano-Gimnasia
20.00 Atlético Tucumán-Banfield
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez-Unión
21.00 Huracán-Argentinos