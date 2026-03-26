Legislatura bonaerense: proponen que las PASO sean optativas en la Provincia

El bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para introducir modificaciones a las PASO en la provincia de Buenos Aires y que en 2027 sean optativas.

“Las PASO fueron pensadas para democratizar la selección de candidatos, pero hoy es necesario revisarlas para que cumplan efectivamente ese objetivo y no generen confusión ni desgaste en la ciudadanía”, aseguró Andrés De Leo, titular de la CC bonaerense.

El proyecto que presentaron apunta a que “el ciudadano no estará obligado a concurrir a las PASO porque pasaría a ser optativo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado, eliminando la obligatoriedad de la participación ciudadana”, se indicó en el proyecto.

Los frentes o partidos políticos no concurrirán a las PASO si tienen listas únicas, de acuerdo con esta propuesta de la CC.

El proyecto fue firmado por De Leo, junto a sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga.

Qué dice el proyecto

Plantea la “revisión del funcionamiento de las PASO para evitar distorsiones en su objetivo original como herramienta de selección interna de candidaturas; mejorar la transparencia del proceso electoral, garantizando reglas claras para partidos políticos y votantes; y optimizar los recursos electorales a través de la reducción de los costos innecesarios”.

Respecto a la necesidad de optimizar los recursos públicos, el proyecto impulsado por De Leo indica que “la conversión de las PASO en optativas permite mantener el mecanismo disponible para aquellos partidos o frentes que efectivamente requieran dirimir internas, pero sin imponer un gasto generalizado en todos los casos”.

“La organización de las primarias con carácter obligatorio implica un despliegue logístico, administrativo y económico de magnitud que incluye la impresión de padrones, la contratación de autoridades de mesa, la seguridad, la infraestructura electoral y la financiación de las campañas. Cuando dichas elecciones carecen de competencia real o resultan irrelevantes para el elector, el costo del proceso deviene desproporcionado en relación con su utilidad”, se expresó. (Fuente: NA).