Gloria Deportiva en el Mes de la Mujer: homenaje a destacadas deportistas bahienses

Este viernes a las 20, el Museo del Deporte será escenario de un reconocimiento a mujeres que dejaron su huella en distintas disciplinas, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

La ceremonia destacará a referentes de nuestra ciudad -o que son de la zona e hicieron casi toda su trayectoria en Bahía- cuya trayectoria y compromiso contribuyeron al crecimiento del deporte en la ciudad.

La ciudad celebrará una nueva edición de “Gloria Deportiva”, un evento que pone en valor la trayectoria, el esfuerzo y los logros de destacadas deportistas bahienses.

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En esta oportunidad, las homenajeadas serán:

María Julia Zuzic (tenis).

Claudia Ulmann (atletismo).

Alicia Giamberardino (bochas).

Paola Canales (fútbol).

María Olivero (golf).

Florencia Olheiser (softbol).

Verónica Rengelman (pesas).

Lucía Pereyra (hockey).

Melisa Moratto (vóleibol).

Virginia Conti (arquería).

Cyntia Salvide (handball).

María Abbate (automovilismo).

Juana Olivero (equitación).

Viviana Albizu (básquet).

El encuentro busca visibilizar el rol de la mujer en el deporte local, destacando historias de superación y compromiso que marcaron camino para nuevas generaciones.

Familiares, amigos, prensa y público en general podrán acompañar esta jornada especial en un espacio emblemático para la memoria deportiva de la ciudad.