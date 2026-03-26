Las dudas de Scaloni antes del Mundial: los cinco puestos vacantes en la lista de la Selección

A casi dos meses para el cierre de la lista definitiva, Lionel Scaloni enfrenta el desafío más grande para un entrenador: definir los 26 nombres de la Selección argentina para defender el título mundial en la edición 2026 de la Copa que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El DT tiempo hasta el 11 de mayo para presentar la nómina preliminar de 55 futbolistas y el 30 de mayo será el día clave para entregar la lista definitiva, en la que solo parecen quedar cinco lugares disponibles.

El verdadero dolor de cabeza para el entrenador está en los cinco puestos que todavía no tienen dueño.

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Uno de ellos es en el lateral izquierdo, donde se busca un suplente para Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña, bicampeón de América y campeón del mundo, volvió a ser citado por Scaloni, pero su actualidad en River no es la ideal por recurrentes problemas físicos. A favor del “Huevo” pesa su experiencia y el conocimiento que tiene el entrenador sobre lo que puede aportar.

En la pelea también se metió Gabriel Rojas (Racing), una de las sorpresas de la última convocatoria para los amitosos ante Mauritania y Zambia. Tampoco hay que perder de vista a Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), que puede jugar tanto de lateral como en el mediocampo, lo que le suma puntos por su versatilidad. En la actualidad, el “Colo” se destaca por su aporte en la línea media del Racing de Estrasburgo.

El zaguero central

Para acompañar a los históricos centrales de la Selección, Marcos Senesi (Bournemouth) empezó a ganar terreno y se metió en la discusión. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) también con muchas posibilidades, pese a quedar desafectado de la convocatoria por una molesta. La sorpresa del último llamado fue Tomás Palacios, a préstamo en Estudiantes desde el Inter de Milán, una apuesta que el cuerpo técnico sigue de cerca.

Un poco más atrás quedaron Facundo Medina (Marsella) y Mariano Troilo (Parma).

El mediocampo

En el centro del campo, Barco es una opción firme por su presente en ese rol en el fútbol franés. Máximo Perrone (Como) también pelea por un lugar, mientras que Aníbal Moreno (River Plate) no fue citado en esta ventana, pero sigue bajo la lupa del cuerpo técnico.

Para una función más ofensiva, la gran incógnita es Franco Mastantuono. Si suma minutos en el Real Madrid, podría meterse en la lista definitiva. Gianluca Prestianni (Benfica), tras brillar en el Mundial Sub 20 de 2025 y destacarse en el fútbol portugués, es otro firme candidato.

La delantera

En el ataque, José López (Palmeiras) volvió a ser citado por su gran nivel y regularidad. Pero la novedad es Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo y protagonista en la Conference League. Ambos buscan convencer a Scaloni en la recta final hacia el Mundial 2026.

Lista preliminar

En el borrador del cuerpo técnico “albiceleste” hay 21 nombres que serán parte de la cita de no mediar imprevistos. El punteo incluye a los siguientes jugadores:

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético de Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia), Cristian “Cuti” Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal) y Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Leandro Paredes (Boca) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Thiago Almada (Atlético de Madrid) y Nicolás Paz (Como, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Nico González (Atlético de Madrid) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid). (Fuente: TN).