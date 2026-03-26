Siguen inscribiendo para las propuestas de las Escuelas Deportivas Municipales

Las Escuelas Deportivas Municipales de Coronel Rosales, que ofrecen actividades para todas las edades en distintos puntos del distrito, siguen inscribiendo en cada una de sus sedes.

"La iniciativa tiene como objetivo promover el deporte, la vida saludable y el encuentro comunitario, ofreciendo alternativas accesibles y de calidad para toda la comunidad", indicaron desde la Comuna.

En el Polideportivo “Islas Malvinas” (Formosa y Tierra del Fuego) hay básquet (lunes y jueves de 17:30 a 19:30, según edad), tenis de mesa (miércoles y viernes 18:30 a 19:30), newcom (martes y viernes 15:30 a 17), mix dance (martes y jueves 14:30 a 15:30), gimnasia deportiva (lunes y miércoles 15 a 16) y vóley (martes y viernes 17 a 18:30).

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En el Playón Deportivo del barrio Laura (Falucho e Hipólito Yrigoyen) se dicta entrenamiento funcional de lunes a viernes en distintos horarios (mañana y tarde) y mix dance miércoles y viernes por la mañana. En ese mismo espacio, junto al CEF N°72, se suman hockey y mini atletismo (martes y jueves por la tarde) y actividades de vida en la naturaleza.

El Polideportivo “Punta Alta” (Río Dulce 50) cuenta con mix dance (martes y jueves por la mañana) y, junto al CEF, propuestas como deportes adaptados, entrenamiento juvenil, fútbol adaptado, aerolocalizada y gimnasia para adultos, en turnos de mañana y tarde.

Además, hay actividades en otros espacios: en Pehuen Co ofrecen deportes para adolescentes los lunes y jueves por la tarde, y en Villa del Mar (Club Náutico Punta Alta), mini deportes los martes de 16 a 18 para niños de 6 a 12 años.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a sumarse a estas propuestas, orientadas a promover la actividad física, la salud y la integración social.

