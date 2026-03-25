Kuwait: un depósito de combustible del aeropuerto se incendió tras un ataque con drones y misiles

Las autoridades kuwaitíes informaron a primera hora de este miércoles que las defensas aéreas interceptaron múltiples drones y misiles hostiles, mientras que un depósito de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait fue alcanzado en un ataque que provocó un incendio.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó que drones atacaron una instalación de almacenamiento de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, tras lo cual no se registraron víctimas.

Equipos de emergencia y autoridades respondieron con rapidez para contener el incendio, señaló la DGAC en un comunicado publicado en la red social X, y añadió que el incidente solo causó daños materiales, sin heridos.

En medio de la escalada de tensiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el mes pasado, el Ejército kuwaití indicó que sus sistemas de defensa aérea lograron enfrentar e interceptar amenazas de misiles y drones hostiles detectadas en el espacio aéreo del país, y explicó que las fuertes explosiones escuchadas en varias partes de Kuwait fueron resultado de estas operaciones.

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Mientras tanto, la Guardia Nacional de Kuwait (GNK) anunció que interceptó seis drones dentro de sus zonas operativas. En un comunicado oficial, el portavoz de la GNK, general de brigada Jadaan Fadhel, señaló que las interceptaciones se llevaron a cabo como parte de los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad nacional, proteger infraestructuras críticas y neutralizar posibles amenazas.

Las autoridades kuwaitíes no revelaron de inmediato el origen de los ataques.

El martes, el Ministerio de Defensa de Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea detectaron 17 misiles balísticos y 13 drones. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable indicó que restos caídos de las operaciones de interceptación dañaron siete líneas aéreas de electricidad, causando cortes parciales de suministro en algunas zonas. Su portavoz, Fátima Hayat, añadió que se iniciaron de inmediato trabajos para restablecer el servicio, y que la mayoría de las líneas afectadas ya han sido reparadas. (NA)