Tres Arroyos: recuperaron una moto robada

El Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos recuperó una moto que había sido robada el último martes.

Se trata de una Mondial 110 cc y el denunciante había hecho el reclamo ante las autoridades el mismo día del hecho.

Los oficiales pudieron recuperar el rodado que ese encontraba en calle Desaparecidos Tresarroyenses s/n y devolverlo dueño.

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Interviene la UFIJ Nro. 13 del Departamento. Judicial de Bahía Blanca, se labraron actuaciones prevencionales.