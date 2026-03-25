Tres Arroyos: recuperaron una moto robada
Esta se encontraba en calle Desaparecidos Tresarroyense.
El Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos recuperó una moto que había sido robada el último martes.
Se trata de una Mondial 110 cc y el denunciante había hecho el reclamo ante las autoridades el mismo día del hecho.
Los oficiales pudieron recuperar el rodado que ese encontraba en calle Desaparecidos Tresarroyenses s/n y devolverlo dueño.
Interviene la UFIJ Nro. 13 del Departamento. Judicial de Bahía Blanca, se labraron actuaciones prevencionales.