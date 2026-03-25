Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

10.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

10.6°

Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

10.6°
Liga del Sur.

Jonathan Ribes, del otro lado: “Fue raro llegar y que te digan ´El vestuario visitante es por allá’”

Creció, se formó y se ganó un nombre en el club Bella Vista, pero hoy forma parte de la dupla técnica (junto a otro Gallego de ley, Jony Romero) de Liniers, que ayer ganó 1-0 en la Loma en base a un plan táctico-estratégico perfecto.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Por primera vez del otro lado. Y no le fue fácil tener que dar toda la vuelta a la tribuna oficial para ingresar al vestuario visitante y al entrar al campo de juego doblar hacia la izquierda para ir a sentarse al banco de suplentes que por lo general es blanco de los insultos y las cargadas del público local.

“Me sentí raro, desde que llegué hasta que me fui. Es como ir a tu casa y que alguien te invite a pasar, que todo te parezca familiar pero que te miren como diciéndote ´Acá te queremos, pero hoy no podés ganar’. Por suerte ya pasó”, declaró Jonathan Ribes, integrante de la dupla técnica de Liniers junto a Jony Romero.

Noticias Relacionadas

Ambos crecieron y se formaron futbolísticamente en el Gallego, siempre estuvieron ahí, como jugadores y entrenadores, hasta que les tocó emigrar. Se fueron a un club de la Liga del Sur, al Chivo, y en su primer cruce con el albiverde, pum, victoria 1-0 por la segunda fecha del Apertura de la A.

“Jugamos un gran partido, por despliegue físico y tenencia de balón fuimos superiores en todos los sectores de la cancha. Lastimamos bastante al rival y creo que el resultado fue corto”, amplió “Piki”, quien argumentó que “Liniers tuvo el control durante todo el cotejo y supo leer el juego”.

Y no necesitó pensar demasiado para encontrar más razones que justifiquen el triunfo albinegro: “Llevamos a la práctica ciertos puntos y movimientos que ensayamos en la semana, presiones y desdoblamientos que le podían doler a Bella Vista, que sin el balón le iba a costar retroceder. Salió perfecto”.

--Hicieron todo bien, no es fácil encontrar en el fútbol actual un equipo que no pierda la concentración y sea cien por ciento dinámico durante los 90 minutos.

--Más allá del despliegue físico que siempre caracterizó al jugador de Liniers, administramos bien la pelota, le dimos siempre buen destino y fuimos criteriosos y equilibrados para atacar y defender.

--¿Te molesta que digan que Liniers tiene menos potencial que el año pasado?

--Liniers siempre contó con jugadores de jerarquía que en situaciones límites solían salvar al equipo de un desastre o de una derrota. Este plantel se formó con las ambiciones de muchos pibes que quieren estar y ser parte, y en base a eso empezamos a trabajar y a delinear los objetivos.

   “Se bajó la edad promedio y depositamos la confianza en chicos jóvenes que ya cuentan con varios torneos y partidos por encima del lomo, y a eso hay que darle valor también más allá de que no tengamos a esos futbolistas consagrados que caracterizaron a Liniers a lo largo de su historia”.

--¿Cómo fue el trató de la gente de Bella Vista?

--Bien, fui a trabajar, lo tomo de esa forma. Bella Vista me dio la posibilidad de ser entrenador y le voy a  estar agradecido de por vida porque me dio un nombre y la chance de formarme como persona más allá de haber sido un buen o regular futbolista. Sigo llevando a mi hijo a entrenar y siempre seré hincha, antes, ahora y hasta que me muera.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
El país.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE