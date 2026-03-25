Liga de Villarino: Agrario se quedó con un clásico muy especial
Le ganó el duelo a Juventú 1 a 0 con gol de pibe Joaquín "Pulga" Lasarte y todos se lo dedicaron a Ricardo Sepúlveda, colaborador del club recientemente fallecido en un accidente.
El clásico de Algarrobo volvió a quedar en manos de Agrario. El elenco de Ulises Tomasseti se impuso como local ante Juventú por 1 a 0, aunque hubo sensaciones encontradas porque todos en el ganador le dedicaron el triunfo a Ricardo Sepúlveda, colaborador del club recientemente fallecido en un accidente.
El pibe Joaquín Lasarte marcó el gol de la victoria para el conjunto cruzado.