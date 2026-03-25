Liga de Villarino: Agrario se quedó con un clásico muy especial

El clásico de Algarrobo volvió a quedar en manos de Agrario. El elenco de Ulises Tomasseti se impuso como local ante Juventú por 1 a 0, aunque hubo sensaciones encontradas porque todos en el ganador le dedicaron el triunfo a Ricardo Sepúlveda, colaborador del club recientemente fallecido en un accidente.

El pibe Joaquín Lasarte marcó el gol de la victoria para el conjunto cruzado.

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Con este triunfo, Agrario es uno de los dos punteros junto Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich, tras jugarse la 2ª fecha del certamen Apertura de la Asociación de Fútbol de Villarino.

Los marcadores:

La tabla

Agrario 6

Tenis 6

12 de Octubre 4

Ascasubi 3

Unida 3

Ferroviario 3

Caza y Pesca 2

Cobolvi 1

San Adolfo 0

Barrio Africa 0