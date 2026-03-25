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Fútbol.

Liga de Villarino: Agrario se quedó con un clásico muy especial

Le ganó el duelo a Juventú 1 a 0 con gol de pibe Joaquín "Pulga" Lasarte y todos se lo dedicaron a Ricardo Sepúlveda, colaborador del club recientemente fallecido en un accidente.

El clásico de Algarrobo volvió a quedar en manos de Agrario. El elenco de Ulises Tomasseti se impuso como local ante Juventú por 1 a 0, aunque hubo sensaciones encontradas porque todos en el ganador le dedicaron el triunfo a Ricardo Sepúlveda, colaborador del club recientemente fallecido en un accidente.

El pibe Joaquín Lasarte marcó el gol de la victoria para el conjunto cruzado.

 

Con este triunfo, Agrario es uno de los dos punteros junto  Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich, tras jugarse la 2ª fecha del certamen Apertura de la Asociación de Fútbol de Villarino.
 
Los marcadores:
 
La tabla
Agrario 6
Tenis 6
12 de Octubre 4
Ascasubi 3
Unida 3
Ferroviario 3
Caza y Pesca 2
Cobolvi 1
San Adolfo 0
Barrio Africa 0

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