Vacunación antigripal: aseguran que hay menos dosis y piden priorizar grupos

El Municipio de Coronel Rosales informó que la campaña de vacunación antigripal 2026 se desarrolla con una menor disponibilidad de dosis en comparación con el año pasado, lo que impacta en el ritmo de aplicación en el distrito.

Según datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires se recibieron unas 561.000 dosis en lo que va del año, frente a las 925.000 distribuidas a la misma altura de 2025. Esta reducción afecta directamente a los municipios, ya que la provisión depende del Ministerio de Salud de la Nación.

En el distrito, la campaña comenzó el 11 de marzo con la vacunación a mayores de 65 años y personal de salud. En esa primera etapa se aplicaron más de 600 dosis en una jornada inicial y luego se completó la distribución en centros de salud y salas médicas.

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Días después, el operativo se trasladó a Pehuen Co, donde se vacunó a vecinos de la localidad. Además, se recibieron nuevas partidas que se aplicaron en su totalidad entre el Hospital Municipal y los CAPS.

Actualmente se inició la segunda etapa, destinada a niños de 6 meses a 2 años y personas con factores de riesgo. El distrito cuenta con poco más de 700 dosis disponibles y espera nuevas partidas para sostener la campaña.