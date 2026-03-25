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Operativos de tránsito y en comercios de la ciudad

30 potenciales conductores peligrosos fueron retirados de circulación al dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia (18) y de estupefacientes (11), en los diversos operativos realizados entre el 16 y 24 de marzo

30 potenciales conductores peligrosos fueron retirados de circulación al dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia (18) y de estupefacientes (11), en los diversos operativos realizados entre el 16 y 24 de marzo.

En el citado lapso, también fueron retenidos 137 vehículos (77 motocicletas, 52 automóviles y 8 camionetas).

Asimismo la División de Control y Ordenamiento Urbano labró 1816 controles de documentación y 885 actas de comprobación.

En tanto, la Dirección General de Fiscalización del Municipio de Bahía Blanca informó que entre el 17 y 25 de marzo se realizaron 162 operativos de inspección a partir de denuncias de vecinos y controles de rutina.

Como resultado de los dispositivos desplegados, se labraron 33 actas con el siguiente detalle:

*Habilitación: 14 actas de constatación, entre faltas de habilitación a comercios y clausuras.
*Bromatología: 14 actas de constatación, entre secuestros de mercadería, faltas de higiene, clausuras y control de transporte de alimentos.
*Nocturnidad: 5 actas de constatación entre clausuras y falta de habilitación

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