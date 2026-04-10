Bahía Blanca celebra su 198° aniversario en comunidad

El sábado 11, día de la fundación de la ciudad, la plaza Rivadavia se convertirá en "Plaza Viva", para compartir en comunidad un día bien bahiense.



Desde las 14 hs, en la Plaza habrá música y shows en vivo de artistas locales, feria itinerante de la Economía Social con más de 120 emprendedores, food trucks y carros cubaniteros, Estación para infancias PlaPla, peña y más actividades.



Se dispondrá un escenario en las escalinatas del Palacio Municipal, que desde las 16 horas dará lugar a diversos espectáculos con artistas locales.



Además, más de 300 locales comerciales se sumarán a los festejos con una nueva edición de "La Noche del Centro". De 17 a 21 hs, ofrecerán promociones exclusivas en los comercios adheridos, un circuito sorpresa con arte, música, sorteo, juegos y más.



Para mayor comodidad y facilitar el acceso a las diferentes propuestas, la peatonalización para la "Noche de los Comercios", desde Brown hasta Dorrego, será de 17 a 21 hs.



En tanto, la calle Alsina, entre Chiclana y San Martín, estará cerrada al tránsito vehicular desde las 8 AM.

*Rodi Muskaripa*Dúo Zanata en puerta + Sofía Pagella en voz + Asociación Bahiense de Tango (baile)*Coro Estable de la Ciudad (OAS)*Tachame la Doble*Kaiser Carabela-La Nave (itinerante).-Serenateros (itinerante).-Festival Fantástico Medieval (Última Alianza).-Cultura China Bahía Blanca.-Chisperito.-Funky Saiyans + DJ Mani (baile urbano).-Peña libre, a cargo del Centro Municipal de Estudios Folklóricos de Bahía Blanca.-DJ Mani.Debido a este encuentro, la línea 520 que une Bahía Blanca con Cabildo, en su servicio de la hora 16 que pasa por el Hospital Penna, circulará por: Estomba - Moreno - Güemes - Saavedra - Fitz Roy – Chiclana. En tanto a las 19 y 21.30 lo hará por Lamadrid - Belgrano - Brown – Vieytes.