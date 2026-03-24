Lumilagro en las redes sociales: tuvo que dar marcha atrás y hablar de crisis

La empresa Lumilagro realizó polémicos posteos en la red social X (ex Twitter) y, luego de generar un fuerte repudio, tuvo que salir a explicar su situación económica.

Todo comenzó cuando, desde su cuenta oficial, recomendaron comprar termos de la marca Stanley. A partir de allí, la cuenta de Lumilagro —que es manejada por su propio dueño— publicó un mensaje que generó una ola de críticas.

El posteo acumuló numerosas respuestas, pero una de las más destacadas, según usuarios de Instagram, fue la de Claudio García, conocido como el “Turco”, quien ironizó: “Miren, Adorni consiguió nuevo laburo de CM”.

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Con el correr de las horas, el dueño de la empresa eliminó el tuit y fijó un nuevo mensaje en su cuenta de X, en el que explicó el contexto que atraviesa la compañía.

“Toda reconversión es dolorosa, pero ninguna empresa pone las reglas del juego. No hemos despedido a una sola persona. Todos los retiros fueron por común acuerdo para adaptarnos, sobrevivir y volver a crecer. Si, por el contrario, decidiéramos no adaptarnos, terminaríamos perdiendo con la competencia y cerrando”, remarcó la firma.

Y añadió: "Esto nos permitirá volver a dar más trabajo. Con la apertura de locales propios, la fabricación de parte de nuestros productos y el crecimiento de nuestro sector comercial y de diseño e ingeniería, confiamos en que eventualmente no solo podamos darle a los argentinos el mejor producto al mejor precio, sino que también volveremos a generar más empleo, quizás incluso más del que teníamos antes". (N/A)