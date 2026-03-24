Salarios y turismo internacional: el INDEC difundirá sus números este miércoles

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este miércoles los informes correspondientes al turismo internacional y el índice de los salarios.

Para el primero, el dato corresponde a febrero, mientras que el segundo se hace eco del primer mes del 2026. Ambas estadísticas se difundirán a partir de las 16.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que realiza el INDEC en los principales aeropuertos nacionales permite obtener estimaciones de la cantidad de turistas residentes que viajan al exterior y de los turistas no residentes que visitan la Argentina, el motivo del viaje, la duración de la estadía y el tipo de alojamiento más utilizado, entre otros.

El último informe, con datos de enero, arrojó un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales. Esto significó un déficit turístico: la cantidad de residentes que salieron de la Argentina fue superior al ingreso de turistas.

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La cantidad de argentinos que salieron del país cayó un 8,5%, mientras que, a contramano, aumentó un 1,4% los turistas que ingresaron a la Argentina.

El balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo también se informaba dentro del ETI, pero con el cambio que implementó el Gobierno ese dato dejó de darse a conocer oficialmente.

La Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, decidió dejar de financiar a partir del 1° de enero de este año los operativos del INDEC destinados a la medición de la actividad turística.

Implica el cese de un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.

Por otro lado, el índice de salarios estima, a partir de la comparación de meses sucesivos, las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado en cada mes.

El último dato arrojó un incremento del 38,2% interanual y 1,6% mensual.

En total, el índice quedó por encima de la inflación de 2025 (situada en 31,5%), aunque desglosado por los distintos sectores las subas fueron menores.

El sector privado registrado aumentó un 28,7% en 2025, y el público lo hizo en 28,9%. El único sector que terminó por encima fue el privado no registrado, que creció más del doble que la inflación en ese mismo período (87,9%). (NA)