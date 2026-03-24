Según la CAME más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones durante el fin de semana

Tandil fue uno de los destinos más solicitados en la Provincia de Buenos Aires (Foto Redes Sociales)

La CAME realizó un análisis de lo que fue la actividad durante el fin de semana largo por el feriado del por el 50° aniversario del 24 de marzo. Los turistas eligieron destinos cercanos, en parte por el encarecimiento del combustible, pero también porque el lunes fue no laborable (no feriado).

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos. Viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Si se compara con 2025, que fue un fin de semana largo tradicional de tres días y de muy bajo movimiento, este año creció un 48,8% la cantidad de viajeros. Esta suba se explica, en parte, por la mayor extensión del fin de semana y por una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque de menor duración.

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El gasto promedio diario fue de $ 103.793, un 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último. Esto se explica a partir de que los turistas eligieron destinos más cercanos y también porque entre los gastos recreativos no existió la oferta del Carnaval. En cambio, prevalecieron actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito. También fue un 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado, comparado a precios reales.

La estancia promedio fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches. Esto reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.

Si bien fue un fin de semana de cuatro días, el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días. Sin embargo, en el promedio viajaron más personas. Posiblemente el mismo turista viajó dos veces, un viaje más extenso (dos noches) y luego uno más corto (lunes o martes).

El clima fue muy inestable. Hubo sol y temperaturas agradables, pero también lluvias y momentos de mucho viento.

El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y una dinámica sin picos marcados, donde convivieron propuestas culturales, eventos locales y actividades al aire libre. Las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo. Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.

Los destinos más elegidos

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

En lo que va del año hubo dos fines de semanas largo en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron $ 1.238.877 millones.

Provincia de Buenos Aires.

La provincia tuvo un desempeño estable, con propuestas para todos los gustos y presupuestos, y un turismo apoyado en la naturaleza, la cultura, tradiciones y gastronomía.

En la Costa Atlántica, destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Necochea registraron un movimiento turístico moderado, condicionado por el clima y la cercanía con el próximo fin de semana largo de Pascuas. En Mar del Plata la ocupación alcanzó el 42%, con estadías cortas y una demanda distribuida durante los cuatro días.

En el interior de la provincia entre los puntos más elegidos se destacaron Tigre, San Antonio de Areco, Tandil y Chascomús, que ofrecieron propuestas vinculadas al Delta, al turismo rural y a los entornos de laguna. La agenda de actividades fue amplia y federal, con fiestas populares y eventos en distintos municipios.

Se destacaron la Fiesta del Tambero en Navarro, la Fiesta del Ferroviario en Bragado (localidad de Mechita), la Fiesta Nacional de la Papa en General Alvarado (Otamendi), la Fiesta del Hospital Zonal en Las Flores, la Fiesta del Arraigo en Mercedes, la Fiesta Nacional de la Federación en San Miguel del Monte y las cabalgatas en Saavedra y Pigüé. En La Plata se desarrollaron múltiples actividades en el marco del Mes de la Memoria, con intervenciones artísticas, muestras, charlas, recorridos guiados y movilizaciones que convocaron a vecinos y visitantes.

