Villarruel contra el “espejismo” de los DD.HH: “Uso del pasado con fines cortoplacistas”

En un nuevo aniversario que marca el inicio de una de las décadas más oscuras de la historia argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel dio una definición tajante sobre la política de Derechos Humanos en el país.

A través de un mensaje en X, la titular del Senado arremetió contra lo que denominó el "espejismo" de las políticas de memoria de los últimos años.

"En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas", sentenció Villarruel, en una clara alusión a las gestiones kirchneristas y el rol de los organismos de derechos humanos.

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Fue la primera expresión de la jornada de la persona que acompañó a Javier Milei en su recorrido por la presidencia y sus palabras aparecieron arriba de una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró.

Para la Vicepresidenta, el abordaje que el Estado ha tenido sobre los años 70 no solo ha sido parcial, sino que ha profundizado las grietas sociales en lugar de sanarlas. En su visión, el presente de Argentina es "más injusto y desigual" que el de aquellas épocas, y responsabilizó directamente a la clase política por utilizar la tragedia histórica como un activo electoral.

"El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido", disparó la funcionaria, reafirmando su postura de una "Memoria Completa" que incluya a las víctimas de las organizaciones armadas. (NA)