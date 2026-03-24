Kicillof aseguró que los discursos de Milei "son idénticos a los de Martínez de Hoz"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió a la movilización en Plaza de Mayo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, expresó su adhesión a la conmemoración de la fecha y apuntó contra el presidente Javier Milei: "Hay discursos suyos que son idénticos a los de (José Alfredo) Martínez de Hoz".

En declaraciones a la prensa, el mandatario provincial criticó la postura de La Libertad Avanza (LLA) sobre impulsar una “historia completa” acerca del 24 de Marzo y aseguró que la supuesta “batalla cultural” que pretende llevar a cabo es un lucha contra una parte oscura de la historia argentina.

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"No hay que distraerse ni confundirse. Hay fragmentos en los discursos de Milei que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree acerca de la democracia, dice 'bueno, hay que ver'. Y esos ya son demasiados indicios".

Hoy por la mañana, y desde sus redes sociales, Kicillof publicó un mensaje sobre esta efemérde y remarcó la importancia de recordar esta fecha, “no para quedarnos en el pasado”, sino “para cuidar la Democracia”.

“Tenemos que defender el futuro y no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca.”, concluyó