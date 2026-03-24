El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe militar

El Gobierno publicó en su cuenta de la red social X un adelanto del video institucional que difundirá este martes a las 9 a través de su canal de YouTube. El mensaje que acompaña el corte fija el eje conceptual de la pieza: “Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.



El fragmento incluye testimonios que refuerzan la idea de revisión del pasado reciente. La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, sostuvo en el adelanto.

En el mismo registro, agregó que en la reconstrucción del último golpe de Estado “hubo muchas cosas que no se contaron” y otras que “se taparon”. Según planteó, durante años “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”, en una definición que se alinea con el enfoque que el gobierno de Javier Milei busca instalar.

Fernández también remarcó su propia experiencia personal como parte de ese recorrido: “La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro. De conocer una historia y conocer la otra, entonces voy para que se cuente la historia completa”, afirmó

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Testimonios y eje del mensaje oficial

El adelanto suma luego la voz de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure. Según relató, su padre “se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”.

En ese tramo, expuso sobre la duración del cautiverio. “De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372 días”, señaló. A partir de ese caso, el testimonio plantea la necesidad de una instancia superadora: “Es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos”.

El video completo será difundido este martes, en una fecha que cada año convoca a movilizaciones, actos y pronunciamientos de distintos sectores políticos y sociales. Este año, la marcha hacia Plaza de Mayo promete ser masiva ante lo que, desde los organismos de Derechos Humanos, plantean como “una época de negacionismo”. Con este anticipo, el Gobierno busca fijar posición en la discusión sobre cómo abordar la memoria de la última dictadura militar y reabrir el debate sobre lo que consideran relatos construidos, para despojarlos de verdad. (TN)