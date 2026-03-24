Mucha fricción, pocas chances y un punto para cada uno

En un partido de dientes apretados, donde no abundaron las chances claras de gol, Sansinena y Comercial empataron 1 a 1 en General Daniel Cerri.

¿A quién le cayó mejor el punto? A los dos, porque el portuario sumó de visitante y, si bien no pudo quedarse solo en la cima, rescató 4 sobre 6 en las primeras dos presentaciones fuera de casa. Y el local remontó un cotejo que le había quedado cuesta arriba con el tempranero tanto de los whitenses en el amanecer de la etapa complementaria.

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Más allá de que los dos mostraron algunas aristas positivas, la paridad se ajustó a lo que pasó en los 95 minutos de juego.

Poco y nada

Sansinena arrancó mejor pisado y trató de forzar el error ajeno presionando más arriba. Pero Comercial, que por momentos abusó del pelotazo para Centeno, se fue acomodando con el correr de los minutos y equilibró el trámite.

Mucha lucha, entrega y escaso juego. Apenas hubo un tiro de Gil desviado y un tiro libre de Stortini que rechazó “Rocky” Alvarez.

Más entretenido

Para el segundo tiempo, Gatti mandó a la cancha a Priegue por Chirino y el conjunto whitense gravitó por derecha para romper el cero rápidamente.

Por ese sector se gestó la apertura del marcador y el “Huesito” Gil aprovechó una desinteligencia de Semper y Silva para romper hacia adentro y meter un zurdazo combado al segundo palo de Bauer.

El local sintió el impacto, pero no claudicó en su ímpetu. Centeno pudo haber ampliado la cuenta y Moral le dio al travesaño luego de un desajuste entre Cartés y Giorgis.

Y, promediando el segundo segmento, el albirrojo encontró el empate gracias a Stortini, quien recibió una lateral de Semper, la mató con el pecho, le giró a Villalobos y se llenó el empeine zurdo para cruzar el disparo y establecer el 1 a 1.

Desde la paridad hasta el final hubo más fricción, roces y protestas, pero en el tramo final estuvo para cualquiera ya que los dos sintieron el desgaste de un partido frenético.

El pibe Mateo Díaz –había ingresado por Juani Silva— fue violentamente con las dos suelas hacia adelante y lo impactó a Silenzi. Insólitamente, Zonco –de aceptable cometido hasta entonces— le mostró amarilla. Luego, corrigió, y le sacó la roja. Muy desprolijo.

Llegaron los empujones, los cabildeos, pero el reloj le bajó la temperatura a las pulsaciones con el cierre de un partido muy cerrado.

La síntesis

SANSINENA 1

Bauer 6

Rochón 6

Chiaradía 5

Semper 5

J.I. Silva 5

J.M. Ibarola 5

Medrano © 6

Godoy 6

P. González 5

Moral 6

STORTINI 7

DT: L. Donayevich

COMERCIAL 1

Ag. Alvarez 6

Cartés © 5

Giorgis 5

Villalobos 5

Wunderlich 6

M. Silenzi 6

Chirino 5

N. Gómez 6

Rachi 5

Centeno 6

Gil 7

DT: M. Gatti

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Gil (Com), a los 2m. y Stortini (S), a los 25m. A los 44m. fue expulsado M. Díaz (S).

CAMBIOS. 45m. D. Bouven (6) por Ibarola, 60m. Zinni (5) por P. González, 67m. Paci por Chiaradía y 74m. D. Romero por Moral y M. Díaz por J.I. Silva, en Sansinena; 45m. Priegue (6) por Chirino, 70m. Leiva por Centeno y B. Gómez por Rachi y 79m. Brizzi por Gil, en Comercial.

ARBITRO. Felipe Zonco (5).

CANCHA. Sansinena (buena).