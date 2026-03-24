Lo detuvieron mientras circulaba en una moto sin patente y robada

Un hombre de 29 años fue aprehendido este tarde luego de ser interceptado mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro por robo, en el marco de un operativo preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:40 en la zona del acceso al Triángulo -en inmediaciones de Grünbein-, donde personal del Comando de Patrullas realizaba tareas de control.

El aprehendido es Elías Alberto Nsif, quien circulaba con una moto Honda 150cc sin dominio colocado y, a su vez, el motor del rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo, lo que obligó al secuestro de la misma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Intervieno la Comisaría Primera del Departamento Judicial Bahía Blanca y la causa fue caratulada como encubrimiento, con intervención de la UFIJ N°8.