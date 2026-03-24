A 50 años del golpe, los famosos se expresaron en redes con mensajes por la memoria

El 24 de marzo marcó el 50º aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y la jornada reunió movilizaciones en plazas y una fuerte presencia en redes sociales, además, referentes del arte y la cultura expresaron sus mensajes para mantener viva la memoria colectiva.

Uno de los posteos más extensos lo publicó Fito Páez y cuestionó la forma en que se aborda la memoria en la actualidad.

El músico afirmó que “la lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos”, definió la fecha como un punto central con múltiples implicancias y sostuvo que el Estado tiene la obligación de continuar con la reparación a las familias y de garantizar justicia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El rosarino describió el período entre 1976 y 1983 como un proceso abierto y aún no cerrado en la historia del país.

A su vez, María Becerra compartió contenidos de Amnistía Internacional en sus redes y publicó un video protagonizado por Marina Bellati y Victorio D'Alessandro que relatan historias de desaparecidos bajo sus voces. Además, la cantante acompañó el mensaje con la frase “50 años después, seguimos eligiendo memoria”.

Por otro lado, Lali Espósito replicó una acción similar y difundió material audiovisual con testimonios de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, también, sumó la consigna “Nunca más”.

Natalia Oreiro publicó ilustraciones con mensajes conmemorativos y compartió frases como “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” y “No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia”, también participó en la vigilia del 23 de marzo en la Plaza de Mayo.

En ese encuentro participaron distintas figuras del espectáculo como Mercedes Morán, quien tomó la palabra como una de las oradoras principales y compartió imágenes junto a Tute y Jean Pierre Noher.

Asimismo, Florencia Peña publicó una reflexión sobre el valor del amor en la jornada y expresó que la plaza representa amor por quienes no están, por quienes aún se buscan y por las nuevas generaciones.

Nancy Dupláa recordó la censura durante la dictadura y compartió una imagen de Serú Girán con las bocas tapadas, además de definir la música como una herramienta de resistencia y señaló que la herida sigue abierta.

Por último, Georgina Barbarossa y Eleonora Wexler replicaron la imagen del pañuelo blanco con la consigna “Nunca Más”.

La convocatoria de la Asociación Argentina del Teatro Independiente

“Este año se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que trajo como consecuencia los años más oscuros de la historia de nuestro país y la desaparición de 30.000 argentinos y argentinas. ARTEI - Asociación Argentina del Teatro Independiente - reivindica a quienes sufrieron la persecución y el exilio impuesto por el poder dictatorial más sangriento de nuestra historia, perseguidxs por enarbolar las mismas banderas de libertad, justicia, inclusión, educación, cultura y democracia que el teatro independiente siempre ha mantenido en alto”.

“ARTEI adhiere y convoca a la movilización popular del 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia entendiendo que junto a todo el sector cultural y a toda la sociedad en general, debemos realizar una demostración masiva y contundente contra el negacionismo de un sector minoritario de la Argentina. ¡El 24 todxs a Plaza de Mayo!”, concluyó el mensaje. (NA)