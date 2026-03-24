A 50 años del Golpe, miles de bahienses marcharon por el centro con pedidos de Memoria, Justicia y Verdad
Organismos de Derechos Humanos y agrupaciones como HIJOS participaron de la conmemoración del acto principal que se realizó en el Tetro Municipal.
Miles de bahienses se movilizaron este 24 de marzo por las calles del centro de la ciudad para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.
La marcha partió desde Plaza Rivadavia y recorrió distintas calles céntricas en una convocatoria masiva que reunió a organizaciones políticas, sociales, gremiales y de Derechos Humanos, junto a vecinos y militantes.
El acto principal se desarrolló en las escalinatas del Teatro Municipal, donde se concentraron los manifestantes y se renovaron los pedidos de justicia por cada una de las víctimas del terrorismo de Estado.
A lo largo de la movilización pudieron verse carteles y pancartas con consignas como "Dictadura Nunca Más", "Son 30 mil" y "¿Dónde están?", además de numerosos rostros de desaparecidos, en una jornada atravesada por la memoria y la reflexión.
Durante la mañana, en tanto, se había realizado el tradicional acto en La Escuelita, organizado por HIJOS y organismos de Derechos Humanos, donde se reafirmó el compromiso con la consigna “Nunca Más” y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva.
Entre las autoridades presentes también estuvo el intendente Federico Susbielles, quien acompañó a los presentes y dejó un mensaje en la red "X".