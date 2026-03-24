A 50 años del Golpe, miles de bahienses marcharon por el centro con pedidos de Memoria, Justicia y Verdad

Miles de bahienses se movilizaron este 24 de marzo por las calles del centro de la ciudad para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

La marcha partió desde Plaza Rivadavia y recorrió distintas calles céntricas en una convocatoria masiva que reunió a organizaciones políticas, sociales, gremiales y de Derechos Humanos, junto a vecinos y militantes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acto principal se desarrolló en las escalinatas del Teatro Municipal, donde se concentraron los manifestantes y se renovaron los pedidos de justicia por cada una de las víctimas del terrorismo de Estado.

A lo largo de la movilización pudieron verse carteles y pancartas con consignas como "Dictadura Nunca Más", "Son 30 mil" y "¿Dónde están?", además de numerosos rostros de desaparecidos, en una jornada atravesada por la memoria y la reflexión.

Durante la mañana, en tanto, se había realizado el tradicional acto en La Escuelita, organizado por HIJOS y organismos de Derechos Humanos, donde se reafirmó el compromiso con la consigna “Nunca Más” y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva.

Entre las autoridades presentes también estuvo el intendente Federico Susbielles, quien acompañó a los presentes y dejó un mensaje en la red "X".