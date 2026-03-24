El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 25 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado a templado, con viento leve del noroeste y buena visbilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y soleado, con viento leve del sector noroeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado, y se estima para media noche una temperatura de 16 grados.