El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 25 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y soleado a templado, con viento leve del noroeste y buena visbilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará cálido y soleado, con viento leve del sector noroeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado, y se estima para media noche una temperatura de 16 grados.