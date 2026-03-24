El riesgo país volvió a perforar los 600 puntos, en un clima mixto para acciones y bonos argentinos

En un mercado oscilante y marcado por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente, los activos argentinos transitan una rueda financiera con resultados mixtos.

Lo mejor lo ofrecen los bonos de la deuda pública que muestran avances de hasta 1,6%.

Como reflejo de esta mejor situación de los títulos, el riesgo país retrocede a 596 puntos, lo que implica una reducción de 37 puntos.

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De esta forma, el indicador de riesgo soberano cae por debajo de los 600 puntos luego de cinco jornadas por encima, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

En el panel de acciones, los ADRs tiene un comportamiento mixto con alza de hasta 3% en la acción de YPF, que matiza con una caída de 4,65 de Globant.

Por ser día feriado, no hay actividad en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Tampoco hay actividad en el mercado de cambios. (NA)